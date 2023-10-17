Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in rol arkadaşlığına geri dönüşü!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yıllar sonra tekrar rol arkadaşı olduğu Netflix filminin ilk fragmanı yayınlandı. İstanbul İçin Son Çağrı adlı filmde, Mehmet ve Serin adlı karakterlerin yasak aşk hikayesi anlatılıyor. Film, 24 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.

Türkiye'nin televizyonlarının en popüler işi nedir desek birçoğumuz muhtemelen ilk 3'te Aşk-ı Memnu'yu söyler. Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz romanından uyarlanan dizinin iki başrolü Behlül ile Bihter'i canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yıllar sonra tekrar rol arkadaşı olduğu Netflix filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Netflix'in yeni Türk filmi 'İstanbul İçin Son Çağrı' fragmanı:

Filmde Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Mehmet ve Beren Saat'in canlandırdığı Serin havaalanında tesadüfen karşılaşıyorlar. Ne gariptir ki vardıkları yer de aynı: New York. İkili New York'ta heyecan dolu ve unutulmaz bir gece yaşıyorlar.

Ancak bir sorun var: Serin de Mehmet de başka insanlarla hali hazırda evliler. Dolayısıyla birbiriyle harika anlaşan ve çok eğlenceli zaman geçiren bu iki insanın çözmesi gereken büyük sorunlar var.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yine bir yasak aşk hikayesinde başrol oynamaları kaderin cilvesi diyebiliriz herhalde. Film, 24 Kasım'da Netflix abonesi olan herkes için yayınlanacak.

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