Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü paylaştığı görüntüler nedeniyle işten çıkarıldı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan, paylaştığı kamera arkası görüntülerinin gündem olmasının ardından çalıştığı şirket tarafından işten çıkarıldığını açıkladı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan, "Paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, setten kamera arkası görüntüleri paylaştı. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARILDI

Mehmet Tan, yayınladığı yeni bir video ile kamera arkası görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle işten çıkarıldığını söyledi. Tan, yayınladığı videoda "Kıvanç Tatlıtuğ'un doblörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi" dedi.

Tan ayrıca videoda "Amacım kesinlikle kimseyi kötü göstermek değildi. Artık dublörlük yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

