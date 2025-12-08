Haberler

Kısmetse Olur yarışmasında gelin adayından damat adayına tokat

Kısmetse Olur yarışmasında gelin adayından damat adayına tokat
Güncelleme:
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni sezonunda yaşanan gerilim sosyal medyada gündem oldu. Perinaz, Kerem'le tartışan Mustafa'ya tokat atınca programda tansiyon yükseldi.

Dijital platformda yeni sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü, yayınlanan kavga görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu. Perinaz'ın, damat adayı Mustafa'ya tokat attığı anlar büyük yankı uyandırdı.

YENİ SEZONDA GERİLİM TIRMANIYOR

Bir dönem televizyonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kısmetse Olur, dijitaldeki yeni sezonuyla yeniden geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Program son günlerde art arda yaşanan tartışmalarla sosyal medyada sıkça gündeme geliyor.

PERİNAZ'DAN MUSTAFA'YA TOKAT

Son olarak gelin adayı Perinaz, tanıma yolunda olduğu Kerem ile tartışma yaşayan damat adayı Mustafa ile sert şekilde karşı karşıya geldi. Tartışmanın hararetlenmesi üzerine Perinaz, Mustafa'ya tokat attı. Stüdyo ortamında yaşanan olay sonrası diğer yarışmacılar araya girerken, kavga görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı

2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımkjd8ywgvv:

O tokadı erkek atsa hapis yatardı

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Netanyahu planını açık açık söyledi

ABD'de 7 pitbull cinsi köpek, dede ve 3 aylık torununu parçalayarak öldürdü

Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek

Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Netanyahu planını açık açık söyledi

Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı

Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Nörologlar beyin için en zararlı 6 gıdayı açıkladı

Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın

Fenerbahçe, Jasikevicius ile anlaşmaya vardı

Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Arjantin'de kurulan Fernebahce, 3 yılda ikinci kez şampiyon oldu

30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor

