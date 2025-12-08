Kısmetse Olur yarışmasında gelin adayından damat adayına tokat

Dijital platformda yeni sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü, yayınlanan kavga görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu. Perinaz'ın, damat adayı Mustafa'ya tokat attığı anlar büyük yankı uyandırdı.

YENİ SEZONDA GERİLİM TIRMANIYOR

Bir dönem televizyonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kısmetse Olur, dijitaldeki yeni sezonuyla yeniden geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Program son günlerde art arda yaşanan tartışmalarla sosyal medyada sıkça gündeme geliyor.

PERİNAZ'DAN MUSTAFA'YA TOKAT

Son olarak gelin adayı Perinaz, tanıma yolunda olduğu Kerem ile tartışma yaşayan damat adayı Mustafa ile sert şekilde karşı karşıya geldi. Tartışmanın hararetlenmesi üzerine Perinaz, Mustafa'ya tokat attı. Stüdyo ortamında yaşanan olay sonrası diğer yarışmacılar araya girerken, kavga görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.