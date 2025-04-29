Kırklareli'nde Dünya Caz Günü Etkinlikleri Düzenlendi
Kırklareli'nde Dünya Caz Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Caz sanatçısı Can Tutuğ, 10 yıldır devam eden bu etkinliğin önemine değindi.
Kırklareli'nde Dünya Caz Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.
Dünya Caz Günü etkinlikleri çerçevesinde Kırklareli'nde caz konseri yapıldı. İstasyon Caddesinde gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.
Caz sanatçısı Can Tutuğ, 30 Nisan Dünya Caz Günü kapsamında konser gerçekleştirdiklerini ifade ederek bu etkinliklerin 10 yıldır Kırklareli'nde gerçekleştiğini söyledi. Konserde vatandaşlar şarkılara eşlik etti. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin