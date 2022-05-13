Kıpır Kıpır Bir Şarkı Geliyor - Haberler

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Kıpır Kıpır Bir Şarkı Geliyor

Snob Magazin - Magazin
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Kıpır Kıpır Bir Şarkı Geliyor

Sahnelerin başarılı ismi Sinan Güleryüz, geçtiğimiz gün kızı Luna ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Güleryüz, yaz ayları öncesinde kıpır kıpır hareketli bir şarkı hazırlığında olduğunu söyledi.

Eşi Özge Özder'in sette olmasından dolayı alışverişe kızı Luna ile birlikte çıktığını söyleyen Sinan Güleryüz, yaz ayları öncesinde kıpır kıpır hareketli bir şarkı hazırlığında olduklarını ve bununda artık son aşamasına geldikleri müjdesini verdi.

Yaz ayı boyunca 3 tane single çalışması çıkaracağı müjdesini de veren Sinan Güleryüz, eşi Özge Özder ile birlikte yapacakları düet çalışması içinde, " Benim konser sezonu açıldı. Özge'nin yoğun set çalışmaları derken bizde bu çalışmamızı ekim, kasım aylarına erteledik." açıklamasında bulundu.

Snob Magazin / Magazin

Özge Özder, Şarkı, Magazin, Haberler

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