Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Simge Sağın sorusu

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster'de, Simge Sağın ve Wanda Nara şıklarının yer aldığı soru hem izleyicileri hem de yarışmacıyı şaşırttı.

ŞIKLARDA WANDA NARA DA YER ALDI

Yarışmacının karşısına çıkan sesli soruda, "Dinlediğiniz 'Üzülmedin mi?' adlı şarkıyı seslendiren kimdir?" sorusunun şıkları arasında Simge Sağın ve Wanda Nara da yer aldı. Bu durum, yarışmacıyı şaşkına çevirirken, yarışmacıya da kahkaha attırdı.