Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Simge Sağın sorusu
Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri yine şaşırttı. Simge Sağın'a ait bir şarkı sorusunda cevap şıklarında Wanda Nara'nın olması ise çok konuşuldu.
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster'de, Simge Sağın ve Wanda Nara şıklarının yer aldığı soru hem izleyicileri hem de yarışmacıyı şaşırttı.
ŞIKLARDA WANDA NARA DA YER ALDI
Yarışmacının karşısına çıkan sesli soruda, "Dinlediğiniz 'Üzülmedin mi?' adlı şarkıyı seslendiren kimdir?" sorusunun şıkları arasında Simge Sağın ve Wanda Nara da yer aldı. Bu durum, yarışmacıyı şaşkına çevirirken, yarışmacıya da kahkaha attırdı.