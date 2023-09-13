Kim Milyoner Olmak İster'de ödül 5 milyon TL'ye yükseltildi

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyon TL'lik ödülü 5 milyon TL'ye yükseltildi. Yarışma yeni para ağacında ilk baraj sorusu 5 bin, ikinci baraj sorusu da 100 bin TL oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde Rabia Birsen Göğercin isimli genç kadın, tüm soruları doğru yanıtlayarak 1 milyon TL kazandı. Bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in para ağacını yenilendi. Yarışmadaki 1 milyon TL'lik ödül 5 milyon TL'ye yükseltildi.

PARA AĞACI GÜNCELLENDİ

Yarışmanın para ağacı güncellenirken 12 olan soru sayısı da 13'e çıkarıldı. Yarışmanın yeni paracında 1. soru 2 bin TL, 2. baraj sorusu 5 bin TL, 3. soru 7 bin 500 TL, 4. soru 10 bin TL, 5. soru 20 bin TL. 6. soru 30 bin TL, 7. baraj sorusu 50 bin TL, 8. soru 100 bin TL, 9. soru 200 bin TL, 10. soru 300 bin TL, 11. soru 500 bin TL, 12. soru 1 milyon TL, son olarak 13. sorunun ödülü ise 5 milyon TL'ye çıkarıldı.