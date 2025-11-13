Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Kanye "Ye" West'ten boşandıktan sonra yaklaşık beş yıldır bekâr olan Kim Kardashian, artık "rahatlığın cazibesine" alıştığını dile getirerek yeni bir ilişkiye başlamaya mesafeli olduğunu söyledi. Ünlü yıldız, doğru kişi geldiğinde kapıları tamamen kapatmadığını da vurguladı.

BİRİYLE YATAK PAYLAŞMAK BİLE ZOR GELİYOR

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, boşanma sürecinden yıllar sonra neden hâlâ flört etmekte isteksiz olduğunu açıkladı. Hulu'da yayınlanan The Kardashians programının 13 Kasım tarihli bölümünde konuşan Kardashian, uzun süre bekâr kalmanın getirdiği konfora vurgu yaptı, "Ne kadar uzun süre bekâr kalırsanız o kadar rahatlıyorsunuz. Bir noktadan sonra yatağınızı ya da izlediğiniz dizileri biriyle paylaşma fikri bile cazibesini yitiriyor. Kendi düzeninize alışıyorsunuz."

SARAH PAULSON'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Program çekimleri sırasında rol arkadaşı Sarah Paulson, Kardashian'ın kendini korumak için etrafına görünmez bir duvar ördüğünü söyledi. Paulson, 45 yaşındaki yıldızın özellikle çocuklarını koruma içgüdüsüyle dünyaya karşı kapandığını belirterek şunları aktardı, "Çocukların etrafında her şeyi sıkı sıkı kontrol etmeye çalışıyorsun. Ama ben senin hayatının büyük aşkının da filizlenebilmesini istiyorum." Kim Kardashian, Kanye West ile evliliğinden North (12), Saint (9), Chicago (7) ve Psalm (5) adında dört çocuk sahibi.

"UMUTSUZ BİR ROMANTİĞİM"

Tüm temkinli açıklamalarına rağmen Kardashian, aşkı tamamen reddetmiş değil. Aksine, doğru insanın karşısına çıkması hâlinde yeniden ilişkiye hazır olacağını söylüyor, "Ben büyük bir romantiğim. Doğru kişi karşıma çıktığında hazır olacağım. Her şey yoluna girer."