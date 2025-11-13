Haberler

Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanye "Ye" West'ten boşandıktan sonra yaklaşık beş yıldır bekâr olan Kim Kardashian, uzun süredir yalnız yaşamanın verdiği rahatlığa alıştığını söyleyerek ilişkilere mesafeli durduğunu açıkladı. Ünlü yıldız, "Ne kadar uzun süre bekâr kalırsanız o kadar rahatlıyorsunuz; bir noktadan sonra yatağınızı bile biriyle paylaşmak cazip gelmiyor" sözleriyle dikkat çekti.

  • Kim Kardashian, Kanye West'ten boşandıktan sonra yaklaşık beş yıldır bekâr olduğunu belirtti.
  • Kim Kardashian, The Kardashians programında yatağını veya izlediği dizileri biriyle paylaşma fikrinin cazibesini yitirdiğini ifade etti.
  • Kim Kardashian, doğru kişi geldiğinde yeniden ilişkiye hazır olacağını söyledi.

Kanye "Ye" West'ten boşandıktan sonra yaklaşık beş yıldır bekâr olan Kim Kardashian, artık "rahatlığın cazibesine" alıştığını dile getirerek yeni bir ilişkiye başlamaya mesafeli olduğunu söyledi. Ünlü yıldız, doğru kişi geldiğinde kapıları tamamen kapatmadığını da vurguladı.

BİRİYLE YATAK PAYLAŞMAK BİLE ZOR GELİYOR

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, boşanma sürecinden yıllar sonra neden hâlâ flört etmekte isteksiz olduğunu açıkladı. Hulu'da yayınlanan The Kardashians programının 13 Kasım tarihli bölümünde konuşan Kardashian, uzun süre bekâr kalmanın getirdiği konfora vurgu yaptı, "Ne kadar uzun süre bekâr kalırsanız o kadar rahatlıyorsunuz. Bir noktadan sonra yatağınızı ya da izlediğiniz dizileri biriyle paylaşma fikri bile cazibesini yitiriyor. Kendi düzeninize alışıyorsunuz."

SARAH PAULSON'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Program çekimleri sırasında rol arkadaşı Sarah Paulson, Kardashian'ın kendini korumak için etrafına görünmez bir duvar ördüğünü söyledi. Paulson, 45 yaşındaki yıldızın özellikle çocuklarını koruma içgüdüsüyle dünyaya karşı kapandığını belirterek şunları aktardı, "Çocukların etrafında her şeyi sıkı sıkı kontrol etmeye çalışıyorsun. Ama ben senin hayatının büyük aşkının da filizlenebilmesini istiyorum." Kim Kardashian, Kanye West ile evliliğinden North (12), Saint (9), Chicago (7) ve Psalm (5) adında dört çocuk sahibi.

"UMUTSUZ BİR ROMANTİĞİM"

Tüm temkinli açıklamalarına rağmen Kardashian, aşkı tamamen reddetmiş değil. Aksine, doğru insanın karşısına çıkması hâlinde yeniden ilişkiye hazır olacağını söylüyor, "Ben büyük bir romantiğim. Doğru kişi karşıma çıktığında hazır olacağım. Her şey yoluna girer."

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇelik Mustafa:

Doğru rehberlik olmadan hisse senetlerine körü körüne yatırım yapmayın. Kendi başıma işlem yapmaya çalışırken çok para kaybettim, ancak Analist Nelson devreye girdiğinden beri büyük kârlar elde ediyorum. Platformu ve stratejisiyle 427.000 doların üzerinde kazandım. Kendisine Telegram'da Nildatrading adresinden ulaşabilirsiniz, her zaman rehberlik etmeye hazır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı

Dünyayı ne bekliyor? The Economist'in 2026 yılı kehanetleri şaşırttı
İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

"İlişkiye gireceğiz" dedikleri erkeklerin hayatlarını kararttılar
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun!

Süleyman Soylu: Kin ve nefretinizde boğulun
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı

Dünyayı ne bekliyor? The Economist'in 2026 yılı kehanetleri şaşırttı
Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok

Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak

Ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
İstanbul'da metrobüs güzergahı 'özel günlerde' değişecek

İstanbul'da metrobüslerin güzergahı değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.