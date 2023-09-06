Kerem Bürsin'in Hafsanur Sancaktutan'a yaptığı şaka olay oldu

Son günlerin popüler dizisi 'Ya Çok Seversen'de Kerem Bürsin'in Hafsanur Sancaktutan'a yaptığı şaka büyük ilgi gördü. Bürsin, Sancaktutan'ın koltukta uyuduğunu görünce ona yaklaşarak vurarak uyandırdı. O anlar kameralara yansıdı.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre son günlerin popüler dizisi "Ya Çok Seversen" de Kerem Bürsin şakası damga vurdu. Rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan'ın koltukta uyuduğunu gören Bürsin oyuncuya yaklaşarak elleriyle vururak ses çıkarıp uyandırdı.

O anlarda ne olduğunu anlamayan güzel oyuncunun görüntüsü kameralara yansıdı.

Tatlıses diziyi izlemiş " Aşık olasım geldi" demişti

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses " ya çok seversem" dizisini izleyip 'Ya Çok Seversen'i izledim, aşık olasım geldi!" demişti.