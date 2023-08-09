Kerem Alışık ve Sadri Alışık'ın anma töreninde duygusal anlar yaşandı

Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık'ın yanı sıra yakın dostları ve sevenlerinin katılımıyla geçen anmada, duygusal anlar yaşandı.

Kerem Alışık, "Bir örümcek ağı kadar ince… İncecik, naif, zarif ama hiç kopmayan…Tek başına ama çok güçlü çok mücadeleci çok sağlam kadınlar grubu gibi kalabalık… Ailemizin kahramanı… İnsanın, hayatın ve sanatın tam ortasına öbek öbek güller bıraktı. Bir anne, oğlunun ilk gerçek aşkıdır… Bir oğul, bir annenin son gerçek aşkıdır… Anne kokan çiçekler var kalbimde ve çok kalabalık bir yokluk hali… Çünkü annen yok, kimsen yok" diyerek duygularını dile getirdi.