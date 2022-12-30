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Kendi rekorunu kırdı! Acun Ilıcalı bir kez daha En Etkili 500 İş İnsanı listesine girdi

Magazin Haberleri

Başarılarıyla dünyada tanınmaya başlayan Acun Ilıcalı, İngiliz dergisi tarafından yapılan dünyanın en başarılı isimlerin seçildiği listede bu sene de yer aldı. Beş yıl üst üste listeye giren Türk isim olarak kendi rekorunu kıran Ilıcalı "Türk iş insanı" seçildi.

Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü "İngiliz Variety Dergisi" tarafından her sene yapılan medya ve eğlence sektöründe dünyanın en başarılı isimlerinin seçildiği listede bu sene de yer aldı.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Ünlü medya patronu listeye beş yıl üst üste giren tek "Türk İş İnsanı" olarak kendi rekorunu bir kez daha kırdı. Listede Acun Ilıcalı'nın yanı sıra Amazon'un sahibi; Jeff Bezos , Facebook ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg ve Apple'ın CEO'su Tim Cook da yer alıyor.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Acun Ilıcalı Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

haksız mıyım:

ne üretmiş bu zırto. kime ne hayrı dokunmuş. milletin ahlakını bozacak programlar dışında. kızı yaşındakilerle sevgili olmaktan başka bunun yaptığı bişey bilmiyorum pek.iş adamıymış vay sevsinler senin gibi iş insanını

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