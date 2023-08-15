Alize ve Serkan'ın arasındaki buzlar nispeten erimeye başlamıştır. Serkan, Alize'den uzak kalamayacağını anlamıştır. Serkan, bunu Alize'ye olmasa bile babasına itiraf eder; Alize'den vazgeçemeyecektir. Bu yüzden ona oynadığı oyunu söyleyemeyecektir. Fakat bu sefer Serkan, Alize'den başka bir şey saklamak zorundadır. Alp ondan ders çalıştırmasını istemiş ve kimseye söylemeyeceğine dair söz verdirmiştir. Alize, Serkan'ın zamansız ve gizli gizli nereye gittiğini öğrenmeye çalışır ama başaramaz. Tam da ona misilleme yapmayı, onu kıskançlıktan delirtmeyi düşünürken aradığı fırsat, ayağına kadar gelir. Bir fotoğraf çekimi için teklif almıştır. Alize, Serkan'ın inadından teklifi kabul ettiğinde Serkan gerçekten kıskançlıktan krize girer ve organizasyonu dağıtır. Alize, sonunda Serkan'ın 'umurunda' olduğunu anlamıştır. İnatçı çiftimiz, birbirlerine aşklarını itiraf etmese de, bunu belli etmediklerini zannetseler de yaptıkları her şey bunu ispatlar niteliktedir. Tam da buna inanmaya başladıkları, itirafa yaklaştıkları anda Bahar'dan gelen son hamle, her şeyi alt üst etmeye yetecek midir?

Kendi Düşen Ağlamaz'ın yeni bölümünde neler olacak?

Alize ve Serkan'ın arasındaki buzlar nispeten erimeye başlamıştır. Serkan, Alize'den uzak kalamayacağını anlamıştır. Serkan, bunu Alize'ye olmasa bile babasına itiraf eder;

Alize'den vazgeçemeyecektir. Bu yüzden ona oynadığı oyunu söyleyemeyecektir. Fakat bu sefer Serkan, Alize'den başka bir şey saklamak zorundadır.

Alp ondan ders çalıştırmasını istemiş ve kimseye söylemeyeceğine dair söz verdirmiştir.

Alize, Serkan'ın zamansız ve gizli gizli nereye gittiğini öğrenmeye çalışır ama başaramaz. Tam da ona misilleme yapmayı, onu kıskançlıktan delirtmeyi düşünürken aradığı fırsat, ayağına kadar gelir.

Bir fotoğraf çekimi için teklif almıştır. Alize, Serkan'ın inadından teklifi kabul ettiğinde Serkan gerçekten kıskançlıktan krize girer ve organizasyonu dağıtır.

Alize, sonunda Serkan'ın "umurunda" olduğunu anlamıştır. İnatçı çiftimiz, birbirlerine aşklarını itiraf etmese de, bunu belli etmediklerini zannetseler de yaptıkları her şey bunu ispatlar niteliktedir.

Tam da buna inanmaya başladıkları, itirafa yaklaştıkları anda Bahar'dan gelen son hamle, her şeyi alt üst etmeye yetecek midir?