Kenan İmirzalıoğlu'ndan samimi itiraf: Yakışıklılık yetmez, zeka şart

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz sezon ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki başarılı sunumuyla izleyiciden tam not almıştı. Şimdilerde eşi Sinem Kobal ile birlikte Çeşme'de tatilin tadını çıkaran İmirzalıoğlu, yeni sezonda rol alacağı Aile Bir İmtihandır dizisi için de hazırlıklarını sürdürüyor.

MEKAN ÇIKIŞINDA KISA SÜRELİ PANİK

Çeşme'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, basın mensuplarını aniden karşısında görünce kısa bir şaşkınlık yaşadı. "Beni mekanda da mı çektiniz, gizli çekim mi yaptınız?" diye soran İmirzalıoğlu, gazetecilerin "Hayır Kenan Bey, içeride çekim yapmadık" cevabıyla rahatladı.

"ÖNCE ZEKA"

Gazete Magazin'den Mustafa Ağdağ'ya konuşan oyuncu, "Hakkınızda sürekli yakışıklı ve karizmatik yorumları yapılıyor, siz kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise içtenlikle, "Yakışıklı olmaz yetmez, bence zeka her şeyden önemli" yanıtını verdi. Bu sözleriyle sosyal medyada da gündem olan İmirzalıoğlu, karizmasının ötesinde düşünce tarzıyla da hayranlarını etkilemeyi başardı.