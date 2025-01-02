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Kenan Doğulu'dan yıllar sonra gelen evlilik teklifi itirafı

Kenan Doğulu'dan yıllar sonra gelen evlilik teklifi itirafı
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Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, katıldığı programda 2014 yılında nikah masasına oturduğu Beren Saat ile nasıl tanıştıklarını anlattı. Doğulu'nun evlilik teklifi itirafı ise şaşırttı

2012 yılından beri birlikte olan Kenan Doğulu ve Beren Saat, 29 Temmuz 2014'te Los Angeles'ta evlenmişti. 12 yıldır birlikte olan çift örnek evliliklerini devam ettiriyor. Kenan Doğulu, yıllar sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Aşk-ı Memnu dizisinde zirveye çıkan 40 yaşındaki Beren Saat ve 50 yaşındaki ünlü sanatçı Kenan Doğulu, evliliklerini magazin gündeminden uzak şekilde yaşamayı tercih ediyor. Bir programa konuk olan Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'le ilgili samimi açıklamalar yaptı.

"BEREN'E 4-5 KERE EVLİLİK TEKLİFİ ETTİM"

Beren Saat'e 4-5 kere evlenme teklifi ettiğini belirten Doğulu, sözlerine şöyle devam etti: "Ben 4-5 kere evlenme teklifi ettim Beren'e. Birçok yüzük almıştım o yüzükleri takmaya karar verdim."

"EVLİLİK SERİSİ BENİMKİ"

Doğulu, "Bir sevdiğimiz yerde, bir sevdiğimiz restorantta, bir sevdiğimiz şehirde... Evlenme teklifi serisi benimki." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin
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