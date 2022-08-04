Keman çalarken dans etmeye çalışan Yıldız Asyalı, yere kapaklandı

Eyvah Babam, Hayat Bilgisi, Eyvah Kızım Büyüdü dizileriyle ünlenen ve bunların yanı sıra bir dönem Arda Kural ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Yıldız Asyalı, önceki akşam talihsiz bir kaza yaşadı. Oyunculuğa ara vererek keman çalmaya başlayan Asyalı, sahne aldığı mekanda yere kapaklandı.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Keman çalıp dans etmeye çalışan Yıldız Asyalı, sahnede bastığı monitörün düşmesiyle yere kapaklandı. Durumu hemen toparlayan ünlü isim, kemanını oturarak çalmaya devam etti. O anları Instagram hesabından yayınlayarak kendisini tiye alan Asyalı, "Kırk yılın başı bir dekolteli dans yapacakken ben. İki şekil yapayım derken monitörü de yedim" notunu düştü.