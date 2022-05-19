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Kate Moss Bodrum'da!

Snob Magazin - Magazin
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Kate Moss Bodrum'da!

İngiliz top model Kate Moss yaz tatili için yine müdavimi olduğu Bodrum'u tercih etti.

Kate Moss müdavimi olduğu Bodrum'da HT Kulüp'ten Onur Aydın'ın objektifine yakalandı. Detoks tatili için Türkbükü'nde bulunan Kate Moss tüm dikkatleri üzerine çekti.

Uzun süre havuz başında dinlenen ünlü model Kate Moss, daha sonra arkadaşlarıyla sohbet etti. Görüntülendiğinin farkına varan Kate Moss arkadaşlarından yardım istemeyi ihmal etmedi.

Kate Moss görüntülenmesin diye arkadaşları ünlü top modele siper oldu.

Snob Magazin / Magazin

Onur Aydın, Kate Moss, Detoks, Bodrum, Magazin, Haberler

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