Kate Moss Bodrum'da!

Kate Moss müdavimi olduğu Bodrum'da HT Kulüp'ten Onur Aydın'ın objektifine yakalandı. Detoks tatili için Türkbükü'nde bulunan Kate Moss tüm dikkatleri üzerine çekti.

Uzun süre havuz başında dinlenen ünlü model Kate Moss, daha sonra arkadaşlarıyla sohbet etti. Görüntülendiğinin farkına varan Kate Moss arkadaşlarından yardım istemeyi ihmal etmedi.

Kate Moss görüntülenmesin diye arkadaşları ünlü top modele siper oldu.

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