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Kaslarıyla gündeme gelen Demet Akalın gerçeği açıkladı: Ölümden döndüm, bir daha tövbe

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Geçtiğimiz aylarda yağ aldıran ve uyguladığı diyetle tam 11 kilo veren ünlü şarkıcı Demet Akalın, yaptırdığı zayıflama iğnesi ile ölümden döndüğünü açıkladı.

Son aylarda verdiği kilolarla eski formuna konuşan ünlü şarkıcı Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kaslarını sergiledi. Daha önce yağ aldırdığı ortaya çıkan ve sonrasında uyguladığı diyetle tam 11 kilo veren Demet Akalın, bir takipçisinin yaptığı yorum sonrası ölümden döndüğünü açıkladı.

Akalın'ın fotoğrafına yorum yazan takipçisi şu ifadeleri kullandı: Yıllardır spor yapan Ebru Şallı'da bu kadar kas yok. Helal olsun. İki ayda kas yaptı, ey para nelere kadirsin.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜM BİR DAHA TÖVBE"

Demet Akalın, takipçisinin mesajına yaptığı açıklama ile gündem oldu: Akalın, "Yok aşkım 2 hafta yemek yiyemedim kusmaktan. Zayıflama iğnesi oldum. Sus, ölümden döndüm. Bir daha tövbe" dedi.

Kaslarıyla gündeme gelen Demet Akalın gerçeği açıkladı: Ölümden döndüm, bir daha tövbe
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜnsal Erol:

yoo ben hic korkma dim

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