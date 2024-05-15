Kardeşlerim Dizisi'nin Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın ablasından olay iddialar: Biz ona peygamberim diyecekmişiz

Kardeşlerim Dizisiyle tanınan ve eski model Onur Seyit Yaran, en son Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı erken final yapan Yan Oda dizisinde rol almıştı. Yakışıklılığı ile adından söz ettiren ünlü oyuncu, bu defa öz ablası tarafından hakkında çıkan iddialarla gündeme geldi.

"BİZ ONA PEYGAMBERİM DİYECEKMİŞİZ"

Ünlü oyuncunun ablası peş peşe attığı videolarla, "Günlerdir kardeşim tarafından tacize uğruyorum" diyerek, gözyaşları içinde "Senin doğmamış çocuğunu, kocanı… diyerek küfürler ediyor, silahlar gösteriyor bize, sizi öldürürüm diyor" açıklamasında bulundu.

Ardından, "Benim veya kocamın başına bir iş gelirse sorumlusu Onur Seyit Yaran'dır kamuoyuna sesleniyorum" diye bağıran abla, "Biz ona peygamberim diyecekmişiz para veremiyormuşuz o yüzden ona sebat etmemiz gerekiyormuş o peygambermiş" ifadelerini kullandı.

"HER ABLA KARDEŞ ARASINDA OLABİLECEK BİR TARTIŞMA"

Çektiği çarpıcı videoların ardından Abla, kamuoyundan olayları çarpıtarak anlattığı için üzgün olduğunu belirtti. Ardından kamuoyundan özür dilediğini ifade etti.

İşte o özür mesajları;

ÜNLÜ OYUNCUDAN AÇIKLAMA GELDİ

Onur Seyit Yaran'dan da yapılan iddialara dair açıklama gecikmedi. Ablasının psikolojik tedavi gördüğünü belirten Yaran, söylenenlerin doğru olmadığını belirtti ve ablasının sorunlarından ötürü hukuksal bir süreç başlatmayacağını söyledi.