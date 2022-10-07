Kardeşlerim'in Yıldızı Eski Partneriyle Aşk Yaşıyor!

Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Berk Ali Çatal ile eski partneri Nilsu Yılmaz, dün gece GQ partisine beraber katıldı.

İki genç sevgiliden Nilsu Yılmaz final yapan "Kusursuz Kiracı" dizisiyle ilgili "Farklı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Bana geri dönüşleri de çok iyiydi. Hayırlısı buymuş" dedi.

"DİZİDE TANIŞTIK"

Berk Ali Çatal da birliktelikleri hakkında konuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Çatal, "İlişkimiz güzel gidiyor. Gayet iyi… Biz dizide tanıştık zaten… O diziden ayrıldıktan belli bir zaman sonra da normal arkadaşlığımızı sürdürmeye devam ettik. Sohbet muhabbet derken bir ilişki nasıl olursa öyle ilerledi" ifadelerini kullandı.

Nilsu Yılmaz, Berk Ali Çatal'ın disiplinli çalışmasından çok etkilendiğini söyledi.

NİLSU YILMAZ KİMDİR?

Bir süredir Kırmızı Oda dizisinde oynayan Nilsu Yılmaz'ın 18 yaşında ve İzmirli olduğu biliniyor. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümünden mezun olan Nilsu Yılmaz eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda devam ediyor.

1,77 cm boyunda ve 50 kilo olan Nilsu Yılmaz'ın daha önce Ufak Tefek Cinayetler, 20 Dakika, Davetsiz Misafir, Payitaht Abdülhamid, Aşk Tesadüfleri Sever gibi yapımlarda tol almıştır.

BERK ALİ ÇATAL KİMDİR?

Berk Ali Çatal, 4 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.

İstanbul Yeditepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümünü bitiren Ali Çatal, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde temel oyunculuk eğitimi aldı.

2009'da 14 yaşındayken Aile Reisi adlı dizide ilk kez boy gösteren Berk Ali Çatal, 2014 yılında Beni Böyle Sev adlı dizide rol aldı. 2017'de Umutsuz Ev Kadınları, Söz, 2018'de Vatanım Sensin, 2020'de Çukur dizilerinde rolleri olmuştur. Kırmızı Oda dizisinde de gözüken genç oyuncu Kardeşlerim dizisinde Tolga karakteri ile karşımıza çıkmıştır.