Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ali Baran, Bayburt'ta konser verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ali Baran, Bayburt'ta konser verdi

İhlas Haber Ajansı - Magazin
 - Güncelleme:
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ali Baran, Bayburt'ta konser verdi

Karadeniz müziğinin özgün müzik tarzındaki yorumları ile dikkat çeken ismi Ali Baran, Bayburt'ta 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde konser verdi.

Karadeniz müziğinin özgün müzik tarzındaki yorumları ile dikkat çeken ismi Ali Baran, Bayburt'ta 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde konser verdi.

Busenaz Sürmeneli Spor Salonunda düzenlenen Ali Baran konserinde adeta Karadeniz rüzgarı esti. Kendine has tarzıyla, sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı Baran, konsere katılanları coşturdu. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden dinleyiciler ise oldukça eğlenceli vakit geçirdi.

Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren sanatçı Baran, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Ali Baran, Karadeniz, Bayburt, Konser, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title