'Kara Ağaç Destanı' 1.Bölüm özeti:

'Nerede bir güzellik varsa orada kavga vardır' misali Kara Ağaç'ın kavgası da Harran'dan gelen genç bir adamla başlar. Harranlı Celal, bir avuç toprak için yakıp yıkmaktan, cana kıymaktan çekinmez.

Diğer ağaları saf dışı bırakarak, maraba olarak geldiği Kara Ağaç'ta geniş topraklara sahip, kudretli bir ağa olur.

Celal Ağa'nın zulmüne uğrayanlardan biri de Kara Ağaç'a su getirmek için gece gündüz çalışan Osman Ağa'dır. Osman Ağa'nın karısı Raziye ve Celal Ağa'nın karısı Asiye Hatun hamiledir ve ikisinin de aynı anda doğumu başlar.

Kara Ağaç'ın geleceği dünyaya aynı anda gelen iki bebek 'Ömer' ve 'Sultan' ile dönüşü olmayan bir şekilde değişir.

Yıllar geçer, Ömer herkes tarafından sevilen, Kara Ağaç'ı daha mamur hale getirmek için canla başla uğraşan bir genç olur. Yörede çökmesi uğursuzluk sayılan deve, yaklaşan fırtınanın habercisi gibidir.

Sultan ise yıllar sonra Kara Ağaç'ın sonunu getirecek bir haberle geri gelir. Böylelikle Ömer ile Sultan'ın kaderleri yeniden kesişir.