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Kanye West'in Bianca Censori'ye verdiği talimatlar ortaya çıktı

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Kanye West'in eşi Bianca Censori'ye Grammy Ödülleri'nde kırmızı halıya çıkmadan önce verdiği talimatlar, bir dudak okuyucu tarafından ifşa edildi.

Kanye West ile eşi Bianca Censori'nin Grammy Ödülleri'ndeki çıplaklık skandalından önce yaptığı konuşma, bir lip reader (dudak okuyucu) tarafından ifşa edildi. Kanye West'in eşine ne söylediği gündem oldu.

47 yaşındaki Kanye West ve 30 yaşındaki eşi Bianca Censori, uzun süredir teşhirci zihniyetleriyle gündeme geliyor. Son olarak Grammy Ödülleri'nde yaptıkları hamle ise dünya gündemine bomba gibi düştü.

Censori, kırmızı halıda üzerindeki kürkü çıkarıp çırılçıplak kaldı. Eşi Kanye ise o anlarda hareketsiz bir şekilde durdu. Kırmızı halıya damga vuran olayın perde arkası merak edilirken, ünlü rapçinin eşini kontrol ettiği söylentileri hızla yayıldı.

LipReader'ın kurucusu ve baş analisti Nicola Hickling, West'in önce Censori'ye "Şimdi bir sahne yaratıyorsun" dediğini, Avustralyalı modelin de başını salladığını iddia etti.

"BİR SAHNE YARAT"

Hickling'e göre West, daha sonra "Bir sahne yarat, ben de sana çok mantıklı geleceğini söyleyeyim. Onu arkana bırak ve sonra dön" dedi. Censori ise ona "Tamam, gidelim" diye karşılık verdi.

Kanye West'in Bianca Censori'ye verdiği talimatlar ortaya çıktıfotoğraf: dailymail

Kanye West'in Bianca Censori'ye verdiği talimatlar ortaya çıktı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Kanye West'in, eşine verdiği talimatlar ortaya çıktı
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