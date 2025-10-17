Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, geçtiğimiz günlerde evinde aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde hayata döndürülen Ürek, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre 59 yaşındaki sanatçının bilincinin açık olduğu, ancak kritik sürecin devam ettiği belirtilmişti. Doktorlar, kalp krizinin ardından ilk 48 saatin ikinci bir atak riski açısından en hassas dönem olduğuna dikkat çekmiş, Ürek'in durumunun stabil hale gelene kadar gözlem altında tutulacağını açıklamıştı.

Bugün ise sevenlerini sevindiren haber geldi. Ürek'in yakın dostu Seda Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Müjdemi isterim! Çekilen MR'da beyin hasarı görülmemiş. Hatta el sıktıklarında karşılık vermiş."

Bu açıklama, sanatçının sağlık durumunun olumlu yönde ilerlediğini gösterdi. Fatih Ürek'in tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği, sağlık ekibinin durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.