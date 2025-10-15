Haberler

Kalp krizi geçiren Fatih Ürek yoğun bakımda! Hastaneden ilk açıklama geldi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kalp krizi geçiren Fatih Ürek yoğun bakımda! Hastaneden ilk açıklama geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından 20 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü. İki yıl önce stent takılan damarında tıkanma tespit edilen Ürek'e acil anjiyo yapıldı. Sanatçının yoğun bakımda uyutularak tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesiyle hayata döndürülen Ürek'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü açıklandı.

20 DAKİKA KALBİ DURDU, ANJİYOPLASTİ UYGULANDI

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastaneden yapılan açıklamada ayrıca, Ürek'in yoğun bakımda uyutulduğu, oksijen seviyesi ve organ fonksiyonlarının yakından izlendiği belirtildi. "Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz" denilen açıklamada, sanatçıya geçmiş olsun dilekleri iletilerek sağlık ekibine de teşekkür edildi.

YARDIMCISININ DİKKATİ HAYATINI KURTARDI

Ürek'in yakın çevresi, sanatçının sabah saatlerinde "Oda çok sıcak, camı aç" dedikten kısa bir süre sonra "Üşüdüm, nefes alamıyorum" diyerek fenalaştığını söyledi. 2.Sayfa'nın haberine göre, yardımcısı ve şoförünün hızlı refleksi sayesinde sağlık ekipleri birkaç dakika içinde eve ulaştı. Ev ile hastane arasındaki 5 dakikalık mesafenin, sanatçının kurtuluşunda büyük rol oynadığı belirtildi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki Müslüman ülke arasında ateşkes
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi

Rojin Kabaiş dosyasına Bakan Tunç el attı! Olayı aydınlatacak gelişme
İşte Adnan Oktar'ın kediciklerle keyif çattığı villanın son hali

İşte kediciklerle keyif çattığı villanın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.