Kalp krizi geçiren Fatih Ürek yoğun bakımda! Hastaneden ilk açıklama geldi

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesiyle hayata döndürülen Ürek'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü açıklandı.

20 DAKİKA KALBİ DURDU, ANJİYOPLASTİ UYGULANDI

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastaneden yapılan açıklamada ayrıca, Ürek'in yoğun bakımda uyutulduğu, oksijen seviyesi ve organ fonksiyonlarının yakından izlendiği belirtildi. "Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz" denilen açıklamada, sanatçıya geçmiş olsun dilekleri iletilerek sağlık ekibine de teşekkür edildi.

YARDIMCISININ DİKKATİ HAYATINI KURTARDI

Ürek'in yakın çevresi, sanatçının sabah saatlerinde "Oda çok sıcak, camı aç" dedikten kısa bir süre sonra "Üşüdüm, nefes alamıyorum" diyerek fenalaştığını söyledi. 2.Sayfa'nın haberine göre, yardımcısı ve şoförünün hızlı refleksi sayesinde sağlık ekipleri birkaç dakika içinde eve ulaştı. Ev ile hastane arasındaki 5 dakikalık mesafenin, sanatçının kurtuluşunda büyük rol oynadığı belirtildi.