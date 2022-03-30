Kalp Ameliyatı Olmuştu! Aziz Yıldırım'ın Sağlık Durumu Nasıl?
Snob Magazin - Magazin
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Sarı lacivertlilerde 20 yıl başkanlık görevini yürüten Aziz Yıldırım kalp ameliyatı geçirdi. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Yıldırım hakkındaki son gelişmeyi duyurdu.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın ameliyat edildiğini Snob Magazin özel haberiyle duyurmuştu.
Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi.
Sarı-Lacivertlilerin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Yıldırım hakkındaki son gelişmeyi paylaştı.
Twitter hesabından duyuru yapan Mosturoğlu, "Aziz Başkan başarılı bir by-pass ameliyatı geçirmiştir. Mücadele dolu hayatında karşılaştığı her zorluktan yüreği ve başı dik çıkan başkanımız bunun da üstesinden gelecektir. Dualarımız Aziz başkanla." ifadelerini kullandı.
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