Kalp Ameliyatı Olmuştu! Aziz Yıldırım'ın Sağlık Durumu Nasıl?

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın ameliyat edildiğini Snob Magazin özel haberiyle duyurmuştu.

Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Sarı-Lacivertlilerin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Yıldırım hakkındaki son gelişmeyi paylaştı.

Twitter hesabından duyuru yapan Mosturoğlu, "Aziz Başkan başarılı bir by-pass ameliyatı geçirmiştir. Mücadele dolu hayatında karşılaştığı her zorluktan yüreği ve başı dik çıkan başkanımız bunun da üstesinden gelecektir. Dualarımız Aziz başkanla." ifadelerini kullandı.

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