Kalça dansından çok kilosu konuşuldu! Berrak Tüzünataç, yorumlara isyan etti

Oyuncu Berrak Tüzünataç, siyah ışıltıyı tulumuyla kalça dansı yaptı. Oyuncunun dansından çok zayıflığı gündem olunca tepki de gecikmedi. Hakkında yapılan yorumlara sinirlenen Tüzünataç, yılladır aynı kiloda olduğunu ve halinden çok memnun olduğunu belirtti.

Zayıflığından dolayı binlerce eleştiri yorumu alan oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı videoda "Ben yaklaşık 7-8 senedir aynı kilodayım çok da memnunum kendimin bu halinden gözüm gibi bakıyorum. Fakat ne zaman bir yere gitsem bir şey giysem bir grup insan kendi hayat gündemlerini bir kenara bırakıp benim kaç kilo olduğum, nasıl göründüğüm, nasıl görünmem gerektiğiyle ilgili bir mesai harcıyorlar. Yani buna gerçekten çok şaşırıyorum çünkü hayatta bir sürü çok daha önemli şeyler var ve ben memnunum önemli olan da bu. Keyfimize bakalım, giyim kuşam, kilo vs bunlar kişinin kendisini bağlayan şeyler" ifadelerini kullandı.