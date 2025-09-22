Haberler

Kahramanmaraş'ta Özel Birey Büşra İçin Temsili Düğün Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Özel Birey Büşra İçin Temsili Düğün Düzenlendi
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta, Onikişubat Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel birey Büşra Özdurak için düzenlenen temsili düğün, unutulmaz anlara sahne oldu. Büşra, gelinlik giyerek hayalini gerçekleştirdi ve sevdikleriyle birlikte eğlenceli bir gün geçirdi.

Onikişubat Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören özel birey Büşra Özdurak, gelinlik giyerek hayalini kurduğu düğün mutluluğunu yaşadı. Düzenlenen temsili düğünde Büşra'nın ailesi, yakınları ve bakım merkezi çalışanları mutluluğa ortak oldu. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, Büşra gün boyu gönlünce eğlendi.

Katılımcılar, organizasyonun Büşra için unutulmaz bir anı olduğunu söyledi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
