Kahramanmaraş'ta Özel Birey Büşra İçin Temsili Düğün Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta özel birey Büşra için temsili düğün düzenlendi.

Onikişubat Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören özel birey Büşra Özdurak, gelinlik giyerek hayalini kurduğu düğün mutluluğunu yaşadı. Düzenlenen temsili düğünde Büşra'nın ailesi, yakınları ve bakım merkezi çalışanları mutluluğa ortak oldu. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, Büşra gün boyu gönlünce eğlendi.

Katılımcılar, organizasyonun Büşra için unutulmaz bir anı olduğunu söyledi. - KAHRAMANMARAŞ