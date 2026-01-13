Haberler

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı
Güncelleme:
Star TV'de yayınlanan Çarpıntı dizisi 13. bölümle final yaptı. Final sonrası ilk kez konuşan Deniz Çakır, Gazete Magazin'e "Erken oldu ama en azından final yapabildik" diyerek sürecin "pat diye bitmemesinden" memnun olduğunu söyledi.

  • Star TV'nin Çarpıntı dizisi 13. bölümüyle final yaparak yayın hayatını sonlandırdı.
  • Çarpıntı dizisinin oyuncu kadrosunda Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert gibi isimler yer aldı.
  • Dizi reytinglerde istenen başarıyı yakalayamayınca erken final kararı alındı.

Star TV'nin iddialı başlayan dizisi Çarpıntı, 13. bölümüyle final yaparak yayın hayatını noktaladı. Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'in başrollerini paylaştığı dizi, reytinglerde istenen başarıyı yakalayamayınca erken final kararıyla ekrana veda etti.

DENİZ ÇAKIR: PAT DİYE BİTMEDİ

Finalin ardından Deniz Çakır, Gazete Magazin'e yaptığı açıklamada duygularını paylaştı. Çakır, "Erken oldu ama en azından final yapabildik. Ben mutluyum valla çünkü başı sonu olan bir işti. Pat diye bitmedi. Ben epey ara vermiştim çok iyi geldi" ifadelerini kullandı.

KADRODA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VARDI

Çarpıntı dizisinin oyuncu kadrosunda Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş gibi isimler yer aldı.

