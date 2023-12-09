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Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer'in bebekleri dünyaya geldi

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Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ve sevgilisi Burcu Denizer'in bebekleri Ardıç, 3 kilo 100 gram olarak dünyaya geldi.

Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen nikah töreniyle hayatını birleştirmişti.

"SÜRPRİZ"

Kendi aralarında sade bir törenle hayatlarını birleştiren ünlü oyuncu, nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Sürpriz" notuyla yayınlamıştı.

Sessiz sedasız evlenmişti Kaan Urgancıoğlu baba oldu

KARNI BURNUNDA POZ

Nikahtan kısa bir süre sonra ünlü çiftten güzel haber gelmişti. Burcu Denizer, sosyal medya sayfasından karnı burnunda bir karesini paylaşarak, bebek beklediğini doğrulamıştı.

Sessiz sedasız evlenmişti Kaan Urgancıoğlu baba oldu

ARDIÇ BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Denizer ile Urgancıoğlu'nun bebekleri bu sabah dünyaya geldi. Çift, 3 kilo 100 gram dünyaya gelen oğullarına Ardıç ismini verdi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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