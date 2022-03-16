Justin Bieber'in Model Eşi Hailey Baldwin Sahalara Döndü!

Ünlü model Hailey Baldwin, geçtiğimiz perşembe günü eşi Justin Bieber ile kahvaltı yaparken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü model sağlığına kavuştu ve objektif karşısına geçti. Victoria's Secret'ın yeni koleksiyonu ile objektiflere birbirinden çarpıcı pozlar veren 25 yaşındaki Baldwin, bu karelerini kendi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"BEYNİMDE KAN PIHTISI OLUŞMUŞ"

Instagram hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulunan Hailey Baldwin, "Beynimde az miktarda oksijen eksikliğine neden olan çok küçük bir kan pıhtısı oluştuğunu gördüler, ancak vücudum bunu kendi kendine yendi ve birkaç saat içinde tamamen iyileştim" dedi.

Snob Magazin / Magazin