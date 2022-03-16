Justin Bieber'in Model Eşi Hailey Baldwin Sahalara Döndü!
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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi model Hailey Baldwin, geçen hafta kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler gösterince apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Sağlığına kavuşan Victoria's Secret'ın ünlü modeli, sahalara döndü. Baldwin yeni iç çamaşırı koleksiyonu için kamera karşısına geçti.
Ünlü model Hailey Baldwin, geçtiğimiz perşembe günü eşi Justin Bieber ile kahvaltı yaparken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Ünlü model sağlığına kavuştu ve objektif karşısına geçti. Victoria's Secret'ın yeni koleksiyonu ile objektiflere birbirinden çarpıcı pozlar veren 25 yaşındaki Baldwin, bu karelerini kendi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
"BEYNİMDE KAN PIHTISI OLUŞMUŞ"
Instagram hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulunan Hailey Baldwin, "Beynimde az miktarda oksijen eksikliğine neden olan çok küçük bir kan pıhtısı oluştuğunu gördüler, ancak vücudum bunu kendi kendine yendi ve birkaç saat içinde tamamen iyileştim" dedi.