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Johnny Depp'in kızı, oynayacağı dizideki müstehcen sahneleri savundu: Gerçekliği destekliyor

Johnny Depp'in kızı, oynayacağı dizideki müstehcen sahneleri savundu: Gerçekliği destekliyor

Magazin Haberleri

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Johnny Depp'in kızı Lily-Rose Depp, oynayacağı yeni dizi 'The Idol'daki karakterinin müstehcenliği nedeniyle eleştirilen çıplak sahnelerini, canlandırdığı rolün 'gerçekliğini desteklediği' gerekçesiyle savundu.

People dergisine konuşan 23 yaşındaki oyuncu, dizideki müstehcenliğin, şarkıcı olmak isteyen ana kahraman Jocelyn karakterinin canlandırılması için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Johnny Depp'in kızı, oynayacağı dizideki müstehcen sahneleri savundu: Gerçekliği destekliyor

Cannes Film Festivali'nde yeni dizisindeki karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaşan güzel oyuncu, şöyle konuştu: "O, doğuştan bir sanatçı ve bence bu onun sadece profesyonel hayatının değil, yaşamının her yönünü kapsıyor. Örneğin giyinme şekliyle, her zaman bir şeyler anlatmaya ya da kendini bir şekilde ifade etmeye çalışıyor.

"BU KARAKTER BENİM İÇİN BİR FIRSAT"

Karakterin yer yer fiziksel çıplaklığının, onda duygusal olarak gördüğümüz çıplaklığı yansıttığını düşünüyorum. Bana bu karakterin yaratımına ve kendini nasıl ifade ettiğine daha derinden dahil olma fırsatı verildi."

Diziyi Fransa'da her yıl düzenlenen Cannes Film Festivali'nde seyircilerle birlikte izleyen ve bunun inanılmaz bi deneyim olduğunu söyleyen Depp, "Çok güzel bir kutlama ve birlikte yaşadığımız her şeyin doruk noktası" diye konuştu.

Haberler.com / Ozan Kılıç - Magazin

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