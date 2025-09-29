Haberler

Jennifer Lopez'den Ben Affleck ayrılığıyla ilgili samimi itiraf

Jennifer Lopez'den Ben Affleck ayrılığıyla ilgili samimi itiraf
Jennifer Lopez, Ben Affleck'ten boşanmasının ardından yaşadığı değişimle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü yıldız, ayrılığın kendisini bambaşka biri yaptığını belirterek, 'Boşanma hayatımdaki en iyi şeydi, büyümemi sağladı' dedi. Lopez, zor dönemde film setinin kendisine sığınak olduğunu da itiraf etti.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Ben Affleck'le biten evliliği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lopez, 2024 yılında noktalanan evliliğin ardından bambaşka birine dönüştüğünü söyledi. Lopez, CBS News'un "Sunday Morning" programında, "Boşanma hayatımdaki en iyi şeydi çünkü beni değiştirdi. Beni başka biri yaptı. Daha fazla büyümemi ve kendimi daha iyi tanımamı sağladı" dedi.

56 yaşındaki sanatçı, yeni filmi "Kiss of the Spider Woman" çekimlerinin bu zor dönemde kendisine nefes aldırdığını anlattı. "Sette olduğum her an mutluydum, eve dönünce ise kendimi boş hissediyordum. Bu ikisini dengelemeyi öğrenmem gerekti" sözleriyle süreci özetledi.

Zorlukları geride bıraktığını söyleyen Lopez, son yazın hayatının en keyifli dönemi olduğunu vurguladı: "Çok eğlendim, artık üzerimde eskisi kadar baskı yok. Hayatın tadını daha çok çıkarabiliyorum."

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2021'de yeniden bir araya gelmiş, 2022'de evlenmişti. Ancak çift, 2024 yılında yollarını ayırdı ve Ocak 2025'te boşanma resmen sonuçlandı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
