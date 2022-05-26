İznik'te Romantik Aşk Tatili - Haberler

Miss Fashion TV 2020 Turkey birincisi, oyuncu ve şarkıcı Elif Yılmaz , yaklaşık 3 aydır Trabzonsporlu futbolcu Batuhan Kör'le ilişki yaşıyor. Sürpriz birliktelik, çiftin Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına birlikte katılmasıyla ortaya çıkmıştı. Aşklarını sosyal medyada da ilan eden çift, hafta sonu Bursa kaçamağı yaptı.

SEVGİLİSİNE POZ VERDİ

Birlikte tatile çıkan Elif Yılmaz ve Batuhan Kör, İznik'te romantik günler geçirdi. Çift keyifli tatili birbirinden özel fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Sevgilisinin objektifine bol bol poz veren Yılmaz, o kareleri sosyal medya hesaplarında da paylaştı.

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