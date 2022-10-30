İzleyen herkes onu Manuş Baba sandı, gerçek bambaşka çıktı

Bir süredir sosyal medyada halı sahadaki güzel hareketleri ile ses getiren ve Manuş Baba olduğu iddia edilen şahsın kim olduğu ortaya çıktı. İsminin Diego Nicolás Villar olduğu öğrenilen şahsın, eski bir futbolcu olduğu belirlendi.

Sosyal medyada gündem olan bir videoda, şarkıcı Manuş Baba'ya benzeyen bir şahsın halı sahada futbol oynadığı görüntüler yer aldı. Kameralara yansıyan o anlarda şahsın rakiplerine göre üstün oyunu göze çarparken görüntülere yorum yağdı.

ESKİ FUTBOLCU ÇIKTI

Twitter'da gündem olan o görüntülerin aslı da ortaya çıktı. Şık hareketlerle rakiplerine futbol dersi veren şahsın, eski Arjantinli profesyonel futbolcu Diego Nicolás Villar olduğu belirlendi. Emekli olmadan önceki son kulübü Independiente de Mar del Plata olan Villar, şu günlerde bir bakkal dükkanı işletiyor.