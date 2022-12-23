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İyilik... GERÇEK KATİLİN DAMLA OLDUĞU ANLAŞILACAK MI?

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İyilik... GERÇEK KATİLİN DAMLA OLDUĞU ANLAŞILACAK MI?

Güney Kore dizisi 'The Queens' House'dan uyarlanan 'İyilik' 24. bölümüyle 23 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'de Fox TV ekranlarında.

Murat, Poyraz'ın cinayeti özellikle Atilla'nın üstüne yıktığını anlar.

Poyraz'ı köşeye sıkıştırır. Gerçeği polise açıklamaması karşılığında Poyraz'ın hisselerini istiyordur.

Poyraz kabul ederse Arkun holding tamamen Murat'ın oluyordur. Murat bir taraftan da Neslihan'ı geri kazanma derdindedir.

Neslihan'a samimi bir itirafta bulunur. Onu unutamamış ve Neslihan kendisine geri dönsün diye çocukların velayetini almıştır.

Her şeyi geride bırakarak çocukları için tekrar bir araya gelmeyi teklif eder.

Murat hem hisseleri hem de Neslihan'ı geri kazanarak hayallerine kavuşabilecek mi?

Gülseren oğlu Koray'ı merak ettiği için yurt dışından dönmüştür. Koray'ın mezarı bulunur.

Büyük üzüntü yaşayan Gülseren oğlunun son arzusu olduğunu düşünerek tüm mal varlığını Neslihan'a verir.

Neslihan ve Şahika eski varlıklı günlerine geri dönerler.

Atilla cezaevindedir. Koray'ı öldürmekten suçlu bulunmuştur.

Neslihan, Atilla'nın suçsuzluğunu ispatlayabilmek için kendi hayatını tehlikeye atar. Neslihan başarabilecek midir?

Poyraz sonunda hata yaptığını anlar. Damla'yı polise teslim etmeye karar verir, giderlerken araba kaza yapar.

Gerçek katilin Damla olduğu anlaşılacak mıdır?

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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