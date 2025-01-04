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İstanbul'daki tramvaylar için dikkat çeken Ferdi Tayfur kararı

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İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki tramvaylarda iki gün boyunca, hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıları çalınacak.

Türk arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölümü başta sanat camiası olmak üzere hayranlarını yasa boğdu.

NOSTALJİK TRAMVAYLARDA FERDİ TAYFUR ŞARKILARI ÇALACAK

Tayfur, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvaylar için dikkat çeken bir karar alındı. Nostaljik tramvaylarda 2 gün boyunca Ferdi Tayfur'un meşhur şarkıları çalacak. Paylaşılan görüntülerde yolcuların Tayfur'un eserlerine eşlik ettiği görüldü.

İstanbul'daki tramvaylar için dikkat çeken Ferdi Tayfur kararı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Tüm kaybettiğimiz Eski sanatçıların şarkıları da çalsın madem nostalji

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