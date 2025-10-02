İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ayşe Barım'ın tahliye kararına itiraz

Taksim'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla ikinci kez hakim karşısına çıktı. 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Barım hakkında, ünlü isimlerin de tanıklık yaptığı duruşmada mahkeme heyeti dün adli kontrol ve ev hapsi şartıyla tahliye kararı verdi.Ancak bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen tahliye kararına itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı. Gazeteci Seyhan Avşar haberi sosyal medya sayfasından duyurarak şu ifadeleri kullandı: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün tahliye edilen menajer Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz etti.

