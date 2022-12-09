Işın Karaca, kızına kendi soyadını vermek için açtığı davayı kazandı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, 9 yıl önce boşandığı Sedat Doğan'ın hırsızlıktan dolayı Brezilya'da tutuklanmasının ardından kızları Mia'nın kendi soyadını kullanması için açtığı davayı kazandı. Kızına kendi soyadını verecek olan Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mia Büyükkaraca, seni ömrüm boyunca korumaya yemin etmiştim. Yeminim hep geçerli" dedi.

Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesin sahip olan Işın Karaca, 2010 yılında Sedat Doğan ile nikah masasına oturdu. Evliliklerinden Mia adını verdikleri bir kızları olan çift, 2013 yılında olaylı bir şekilde boşandı. Boşandıktan sonra Doğan'ın Brezilya'da hırsızlık suçlamasıyla tutuklandığını öğrenen Karaca, kızına kendi soyadını vermek için dava açtı. Şarkıcı, emsal teşkil eden davayı kazandı.

"MİA BÜYÜKKARACA, SENİ KORUMAYA YEMİN ETMİŞTİM"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda davayı kazandığının müjdesini veren Işın Karaca, "Ama bugünün müjdesi Mia için... Emsal teşkil eden soyisim davamız nihai sona geldi. Bu davalar sürecinde yanımızda olan tüm gerçek dostlarıma teşekkür ederim. Bu davalar sürecinde içimizdeki adalet terazisi hep ön plandaydı. Hak aramak, aramamak insan oğlu için... Mia Büyükkaraca... Seni ömrüm boyunca korumaya yemin etmiştim. Yeminim hep geçerli."

Işın Karaca'nın Soner Kıvanç ile evliliğinden de Erda Kıvanç adında bir oğlu var.