İğne ipliğe dönen Işın Karaca açlığa bulduğu ilginç çözümü anlattı

Türk müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, verdiği kilolarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 30 kilo vererek iğne ipliğe dönen ünlü sanatçı, son haliyle objektiflere yansıdı. Zayıflama sırrı merak edilen Işın Karaca, aralıklı oruç yaparak ve vücudunu şoka uğratarak kilo verdiğini ifade etti. Kilosu ve boyuyla ilgili net konuşan Karaca, samimi itiraflarıyla dikkat çekti.

"TESCİLL ŞİŞKOYUM"

Kendini esprili bir dille anlatan Karaca, geçmişteki kilosunu saklamadan 2. Sayfa mikrofonuna konuştu. Karaca, "Ben bayağı tescilli şişkoyum. 130 kiloyla başlayan bir kadınım ben sonuçta. Şu an 59 kiloyum, boyum 1.75. Artık bu kayıtlara geçsin Işın Karaca'nın boyu ve kilosu"

"ACIKINCA DİŞLERİMİ FIRÇALIYORUM"

Zayıflama sürecinde yaşadıklarını da anlatan Karaca, açlık krizleriyle nasıl baş ettiğini açıkladı. Ünlü sanatçının bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"Çok acıkınca dişimi fırçalıyorum. Kesiyor" diyen Karaca, "Ben yataktan kalkıp dürüm yiyebilen bir kadındım eskiden. zayıflama tekniği değil ama bunlar. Kendi içimde yaptığım şeyler" diyerek yöntemlerinin tamamen kişisel olduğunu ifade etti.