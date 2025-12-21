Haberler

İğne ipliğe dönen Işın Karaca açlığa bulduğu ilginç çözümü anlattı
30 kilo vererek iğne ipliğe dönen Işın Karaca, son haliyle objektiflere takıldı. Aralıklı oruç yaparak kilo verdiğini söyleyen Karaca, "Ben bayağı tescilli şişkoyum. 130 kiloyla başlayan bir kadındım. Şu an 59 kiloyum. Çok acıkınca dişlerimi fırçalıyorum" dedi.

Türk müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, verdiği kilolarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 30 kilo vererek iğne ipliğe dönen ünlü sanatçı, son haliyle objektiflere yansıdı. Zayıflama sırrı merak edilen Işın Karaca, aralıklı oruç yaparak ve vücudunu şoka uğratarak kilo verdiğini ifade etti. Kilosu ve boyuyla ilgili net konuşan Karaca, samimi itiraflarıyla dikkat çekti.

"TESCİLL ŞİŞKOYUM"

Kendini esprili bir dille anlatan Karaca, geçmişteki kilosunu saklamadan 2. Sayfa mikrofonuna konuştu. Karaca, "Ben bayağı tescilli şişkoyum. 130 kiloyla başlayan bir kadınım ben sonuçta. Şu an 59 kiloyum, boyum 1.75. Artık bu kayıtlara geçsin Işın Karaca'nın boyu ve kilosu"

"ACIKINCA DİŞLERİMİ FIRÇALIYORUM"

Zayıflama sürecinde yaşadıklarını da anlatan Karaca, açlık krizleriyle nasıl baş ettiğini açıkladı. Ünlü sanatçının bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"Çok acıkınca dişimi fırçalıyorum. Kesiyor" diyen Karaca, "Ben yataktan kalkıp dürüm yiyebilen bir kadındım eskiden. zayıflama tekniği değil ama bunlar. Kendi içimde yaptığım şeyler" diyerek yöntemlerinin tamamen kişisel olduğunu ifade etti.

Çağla Taşcı
Haberler.com - Magazin
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Cok fazla kilo verenlerin karin ve ic baldir bolgelerinde inanilmaz igrenc bir deri sarkmazi oluyor... Sisman kalsa daha iyiydi dedirtecek cinsten bir deri sarkmasi...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

