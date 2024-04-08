Isabella Duygulu ile Romantik Anlar

Türkiye'nin sağlık turizmini kıskanan İngilizler, Türk doktorun muayene görüntülerinden medet umuyor
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CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan sözler
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İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi