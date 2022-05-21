İş İnsanı Aslı Tarcan Cannes Film Festivali'nde - Haberler

Aslı Tarcan, Türk iş kadın modelini Cannes'te en iyi şekilde temsil ediyor.

Meryem Üzerli, Julia Roberts gibi isimlerle bir araya gelen Tarcan Cannes Film festivalinde kırmızı halıda boy gösterdi.

Türk sağlık turizminin büyük başarılara imza atmasında emeği olan Tarcan, bu alanda yeni hedefler koyarak, ülkenin potansiyelinin fark edilmesi adına çalışmalarda bulunuyor.

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