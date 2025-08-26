İrem Derici'den kötü haber: Hastane odasından fotoğraf paylaştı

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan İrem Derici, bu kez sağlık sorunlarıyla hayranlarını endişelendirdi. Aşk hayatında mutluluğu Melih Kunukçu ile bulan ve evlilik hazırlıkları yaptığı bilinen Derici, yaz aylarını yoğun konser maratonuyla geçirdi. Ancak ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi.

"KİMİN GÖZÜ KALDIYSA GÖZÜNE..."

Aniden rahatsızlanan Derici, planlanmış işlerini askıya almak zorunda kaldı. Hastanede tedavi altına alınan sanatçı, serum takılı halde çektiği bir videoyu sevenleriyle paylaştı. Videoda hem boğazında hem de kulaklarında iltihap olduğunu belirten Derici, "Şimdi antibiyotiği taktılar. Sonra da vitamin verecekler. Ateş 38,9'du geldiğimde. Kimin gözü kaldıysa gözüne…" ifadelerini kullandı.