İpek Açar ile Alper Kömürcünün bebeklerinin adı belli oldu

İpek Açar ile Alper Kömürcü çifti, evlilik yıl dönümlerini bebeklerinin adını açıklayarak kutladı. Kömürcü, sosyal medya paylaşımında hayatının en güzel dört senesini geçirdiği eşine duygusal bir mesaj yazdı. Ayrıca çift, bebeklerine Ömer Alp ismini vereceklerini duyurdu.

"HAYATIMIN EN GÜZEL DÖRT SENESİNİ YAŞADIM"

Birkaç hafta önce bebek beklediklerini açıklayan çiftten Kömürcü, 'aşk' etiketi ve nazar boncuğu emojisi ile birlikte Instagram hesabından paylaştığı kare ile evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Kömürcü, sosyal medya paylaşımına "Hayat bizim yaşlarımızda çok hızlanıyor. Her anına sıkı sıkı tutunduğum hayatımın en güzel dört senesini yaşadım seninle. Seninle geçirdiğim her gün hayatımı daha özel ve anlamlı kılıyor" mesajını yazdı.

"MİNİK ÖMER ALP'İMİZLE DAHA NİCE 4'LERE İNŞALLAH"

Sosyal medya paylaşımına düştüğü notta oğluna vereceği ismi de açıklayan Kömürcü, "Canımız bir tanemiz Aslı Gönül'ümüz ve Allah nasip ederse minik Ömer Alp'imizle birlikte daha nice 4'lere 44'lere inşallah. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.