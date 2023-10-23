İlyas Salman'ın yeni filmine ünlü oyuncular katıldı

Usta oyuncu İlyas Salman'ın son filmine Güldür Güldür Show'un Ömür Arpacı ve Poyraz Karayel dizisinin Kanbolat Görkem Arslan gibi ünlü isimler katıldı. Film, Tunceli Ovacık'ta çekildi ve yakında vizyona girecek.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre usta oyuncu İlyas Salman'ın filmine yeni oyuncular katıldı.

Kemal Sunal ve Şener Şen ile birlikte çektiği filmlerle adından söz ettiren duayen oyuncunun son filmi içinde bir çok ünlü isim daha katıldı.

Güldür Güldür Show'un deneyimli ismi Ömür Arpacı ile Poyraz Karayel dizisi ile hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan film için kamera karşısına geçtiler.

Çekimlerinin tamamı Tunceli Ovacık'ta yapılan film kısa bir süre sonra sinemaseverler ile buluşacak.