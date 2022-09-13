İlvanlım şarkısıyla tanınan Nur Ertürk'ten müzik dünyasına bomba gibi dönüş

Uzun zamandır ortalarda olmayan şarkıcı ve program sunucusu Nur Ertürk yeni şarkısıyla hayranlarının karşısına çıktı.

Türk Halk Müziği'nin önemli ismi Nur Ertürk, yeni şarkısı "Yar Üşüme" ile müzik dünyasına yeniden giriş yaptı. Bir zamanların dillere pelesenk olan şarkısı "İlvanlım"la adını duyuran Nur Ertürk, 1980'li yıllarda başladığı müzik kariyerini televizyonla birleştirmiş, 8 yıl boyunca Kanal 7 ekranlarında ''Nur Ertürk'le Her Sabah'' isimli TV programını hazırlayıp sunmuştu. Televizyonda kadın kuşağı formatlarının başlamasında da öncü olmuştu.

YOUTUBE KANALINDAN PROGRAMA BAŞLADI

Şimdilerde televizyon yerine programlarını YouTube üzerinden çekmeye başladı. "Nur Ertürk" isimli YouTube sayfasında ilk programını da sosyal medya fenomeni Murat Övüç'le çekti. İkilinin samimi sohbetinde Murat Övüç, kendi hayatından bahsederken gözyaşlarına boğuldu. Yaklaşık bir buçuk saat süren Youtube programı binlerce beğeni aldı.

NUR ERTÜRK KİMDİR?

Sivaslı olan Nur Ertürk 9 çocuklu bir ailenin kızıdır. Okul hayatında başarılı olan Ertürk, Ankara'da Gazi Üniversitesi'ni kazandı. Fakat ailesi şehir dışı istemediği için gidemedi. 1980'li yıllarda "İlvanlım" şarkısı ile çıkış yakaladı. Müzik kariyerini televizyonla devam ettiren sanatçı "Nur Ertürk'le Her Sabah" programını sundu. 1992 yılında evlenen Nur Ertürk, 1993 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.