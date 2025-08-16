İlkay Selçuk'tan Türk Rap Müziğine İddialı Giriş

İsviçre Basel doğumlu Türk rap sanatçısı ve söz yazarı İlkay Selçuk, Azka Müzik etiketiyle çıkardığı "Görmedim Böylesini" adlı şarkısıyla müzik sahnesine iddialı bir giriş yaptı.

Çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren genç sanatçı, özgün sözleri ve sahnedeki enerjisiyle Türk rap müziğine yeni bir soluk getirdi. Kendi yaşamından ilham alan Selçuk, üretken kimliğiyle rap dünyasında kalıcı olmayı hedeflediğini belirtti.

Yeni projeleri ve sahne performanslarıyla dinleyicilerin karşısına daha sık çıkmayı planlayan İlkay Selçuk, Türk rap müziğinde "gerçek, özgün ve güçlü" bir ses olma iddiasını sürdürüyor. - MUĞLA