İkinci kez doğum yapan Sinem Kobal hastaneden taburcu oldu - Haberler

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, 2 gün önce ikinci kez anne oldu. İkinci kızlarına kavuşan çift, bebeklerine Leyla adını verdi.

DOĞUMDAN ÖNCE ORTA KULAK İLTİHABI OLDU

Orta kulak iltihabı olduğu için konuşmaktan güçlük çeken Sinem Kobal, "Doğumdan önce başladı, tedavim yapıldı. Bu durumdan dolayı da biraz yorgunum. Doğumum çok güzel geçti. Normal doğum oldu, keyifle kızımıza kavuştuk" dedi.

KENAN İMİRZALIOĞLU: LEYLA BANA BENZİYOR

Eşinin rahatsızlığından dolayı kısa bir açıklama yapan Kenan İmirzalıoğlu ise "Annemizi çok yormayalım. Bebeğimiz 3 kilo 150 gram, 48 santim. Lalin'le kardeşi tanıştı. Lalin evde annesi olmadığı için bir şeyler olduğunu anladı. Annesi Lalin'e en başından beri bir kardeşinin olacağını anlattı. Bu sefer bebeğimizin bana benziyor. Leyla ismini ortak bir karardı.