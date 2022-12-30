İhtiyaç sahibi aileye yardım eden Murat Övüç, o anları sosyal medyada paylaştı: Al sana 500 lira

Yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ve kısa sürede fenomen haline gelen Murat Övüç, yaptığı yardımı Instagram hesabından paylaştı. Story kısmında videoyu yayınlayan Övüç'ün o anlarda, "Al bunu markete git kendine bir şeyler al tamam mı? 500 TL'" dediği duyuluyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline gelen ve şarkıcılık yapmaya başlayan Murat Övüç, şimdi de ihtiyaç sahibi insanlara yaptığı yardım ile gündeme geldi.

MİKTARI ÜSTÜNE BASA BASA VURGULADI

Kameralar açıkken bir evin kapısını çalan Övüç, ihtiyaç sahibine bir miktar para uzatarak bunu market alışverişinde kullanmasını söyledi. O esnada "Git markete kendine bir şeyler al" dediği duyulan Övüç'ün 500 TL'lik yardım yaptığını üstüne basa basa vurgulaması da dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Hayır işlerinin alenen yapılmaması gerektiğini ve gösteriş malzemesi olarak kullanılmaması gerektiğini ifade eden sosyal medya kullanıcıları Murat Övüç'e tepki gösterdi.