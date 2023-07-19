İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebek müjdesi

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu ortaya çıktı. Çift, nazar değer korkusuyla hamileliklerini şimdilik saklamayı tercih ediyor.