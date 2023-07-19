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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebek müjdesi

Magazin Haberleri

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu ortaya çıktı. Çift, nazar değer korkusuyla hamileliklerini şimdilik saklamayı tercih ediyor.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre;

Yasemin Şefkatli Tatlıses, 2.5 aylık hamileymiş.

Nazar değer korkusuyla şimdilik herkesten saklamayı başarmışlar.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

İbrahim Tatlıses Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses Derya Tuna Magazin Haberler

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