İç kanama geçiren Murat Cemcir'den güzel haber geldi

"Kardeş Payı", "İşler Güçler", "Çalgı Çengi" ve "Düğün Dernek" yapımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz çarşamba günü evinde aniden rahatsızlandı. Durumunun kötüleşmesi üzerine Cemcir, acil bir şekilde Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İÇ KANAMA GEÇİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan tetkiklerde Cemcir'in iç kanama geçirdiği tespit edildi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrası oyuncu yoğun bakım ünitesine alındı.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILDI

Hastaneden yapılan açıklamada da "Hastamız Murat Cemcir divertikül kanaması nedeniyle tedavi altına alınmıştır. Gerekli tüm müdahaleler yapılmıştır. Bugün yoğun bakımdan çıkarılması beklenmektedir ve tedavisi kontrollü şekilde devam etmektedir." denildi. Tedaviye olumlu yanıt verdiği belirtilen Cemcir'in bugün yoğun bakımdan çıkarılması bekleniyor.

CNN TÜRK muhabirinin aktardığı bilgilere göre; Cemcir yoğun bakımdan çıkarıldı. Oyuncunun tedavisi normal odada devam edecek.

DİVERTİKÜLER KANAMA NEDİR?

Divertiküler kanama, bir kesenin duvarındaki küçük bir kan damarı patladığında meydana gelir. Kanama şiddetli ve hatta bazen yaşamı tehdit edici olabilir. Bağırsak tıkanıklığı, yiyecek, sıvı, hava veya dışkının bağırsaklarınızdan geçmesini engelleyen kısmi veya tam tıkanıklıktır.

MURAT CEMCİR KİMDİR?

1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak buradan mezun olmuştur. 2001 yılından beri İstanbul'da yaşayan Murat Cemcir'in bir de kız kardeşi bulunmaktadır. Özel hayatında at biniciliği ve Wing Chun ile de ilgilenen Murat Cemcir'in Wing Chun'dan dereceleri vardır. Ünlü oyuncu ayrıca Gürcüceyi de çok iyi düzeyde konuşmaktadır.

Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. 2012 yılında "İşler Güçler" dizisinde rol aldı. 2013 yılının sonunda "Düğün Dernek" filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı.

2014 yılında "Kardeş Payı" adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. "Düğün Dernek 2: Sünnet" sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Sinasi Yurtsever ile birlikte yer almıştır. Ünlü sanatçı son olarak yine başrollerini Ahmet Kural'la paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız' filminde rol almıştır.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2018 - Ailecek Şaşkınız

2017 - Çalgı Çengi :İkimiz

2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet

2014 - Kardeş Payı

2013 – Düğün Dernek

2012 – İşler Güçler

2012 – Behzat Ç.

2012 – Yeraltı

2011 – Üsküdar'a Giderken

2010 – Küstüm Çiçeği

2010 – Çalgı Çengi

2009 – Bir Bulut Olsam

2009 – Ramazan Güzeldir

2008 – Gazi

2008 – Kurbanlık

2006 – Polis

2005 – Takva

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

ÖDÜLLERİ

Altın Kelebek Ödülleri (Ahmet Kural ile en iyi komedyenler)