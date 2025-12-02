Haberler

İç kanama geçiren Murat Cemcir'den güzel haber geldi

İç kanama geçiren Murat Cemcir'den güzel haber geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çarşamba günü evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve iç kanama geçirdiği tespit edilen ünlü oyuncu Murat Cemcir'den güzel haber geldi. Cemcir'in yoğun bakımdan çıkarıldığı ve tedavisine normal odada devam edileceği öğrenildi.

"Kardeş Payı", "İşler Güçler", "Çalgı Çengi" ve "Düğün Dernek" yapımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz çarşamba günü evinde aniden rahatsızlandı. Durumunun kötüleşmesi üzerine Cemcir, acil bir şekilde Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İÇ KANAMA GEÇİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan tetkiklerde Cemcir'in iç kanama geçirdiği tespit edildi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrası oyuncu yoğun bakım ünitesine alındı.

İç kanama geçiren Murat Cemcir'den güzel haber geldi

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILDI

Hastaneden yapılan açıklamada da "Hastamız Murat Cemcir divertikül kanaması nedeniyle tedavi altına alınmıştır. Gerekli tüm müdahaleler yapılmıştır. Bugün yoğun bakımdan çıkarılması beklenmektedir ve tedavisi kontrollü şekilde devam etmektedir." denildi. Tedaviye olumlu yanıt verdiği belirtilen Cemcir'in bugün yoğun bakımdan çıkarılması bekleniyor.

CNN TÜRK muhabirinin aktardığı bilgilere göre; Cemcir yoğun bakımdan çıkarıldı. Oyuncunun tedavisi normal odada devam edecek.

DİVERTİKÜLER KANAMA NEDİR?

Divertiküler kanama, bir kesenin duvarındaki küçük bir kan damarı patladığında meydana gelir. Kanama şiddetli ve hatta bazen yaşamı tehdit edici olabilir. Bağırsak tıkanıklığı, yiyecek, sıvı, hava veya dışkının bağırsaklarınızdan geçmesini engelleyen kısmi veya tam tıkanıklıktır.

MURAT CEMCİR KİMDİR?

1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak buradan mezun olmuştur. 2001 yılından beri İstanbul'da yaşayan Murat Cemcir'in bir de kız kardeşi bulunmaktadır. Özel hayatında at biniciliği ve Wing Chun ile de ilgilenen Murat Cemcir'in Wing Chun'dan dereceleri vardır. Ünlü oyuncu ayrıca Gürcüceyi de çok iyi düzeyde konuşmaktadır.

Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. 2012 yılında "İşler Güçler" dizisinde rol aldı. 2013 yılının sonunda "Düğün Dernek" filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı.

2014 yılında "Kardeş Payı" adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. "Düğün Dernek 2: Sünnet" sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Sinasi Yurtsever ile birlikte yer almıştır. Ünlü sanatçı son olarak yine başrollerini Ahmet Kural'la paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız' filminde rol almıştır.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

  • 2018 - Ailecek Şaşkınız
  • 2017 - Çalgı Çengi :İkimiz
  • 2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet
  • 2014 - Kardeş Payı
  • 2013 – Düğün Dernek
  • 2012 – İşler Güçler
  • 2012 – Behzat Ç.
  • 2012 – Yeraltı
  • 2011 – Üsküdar'a Giderken
  • 2010 – Küstüm Çiçeği
  • 2010 – Çalgı Çengi
  • 2009 – Bir Bulut Olsam
  • 2009 – Ramazan Güzeldir
  • 2008 – Gazi
  • 2008 – Kurbanlık
  • 2006 – Polis
  • 2005 – Takva
  • 2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

ÖDÜLLERİ

Altın Kelebek Ödülleri (Ahmet Kural ile en iyi komedyenler)

Çağla Taşçı
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Allah Acil Şifa versin..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor

Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Son görüntüsü bu! Ülkenin devlet başkanı sırra kadem bastı
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Tekirdağ'da feci kaza: İnfaz koruma memuru ve kardeşi hayatını kaybetti

Dönüş yapan tıra ok gibi saplanan otomobildeki 2 kardeş kurtarılamadı
Trump'ın vurmaya hazırlandığı ülkenin lideri mitingde dans etti

Trump vurmaya hazırlanıyor, ülkenin lideri eğlence peşinde
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam

Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam
İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi

İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.